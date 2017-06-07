На территории мавзолея Хомейни еще один камикадзе подорвал себя – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-07 14:06 | www.oxu.az | 3

Еще один взрыв произошел на территории мавзолея имама Хомейни в столице Ирана Тегеране.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило в своем Twitter агентство Mehr со ссылкой на данные национальной телерадиовещательной корпорации Ирана (IRIB).

Отмечается, что подорвался еще один смертник. О пострадавших информации нет.

Отметим, ранее 7 июня двое мужчин и женщина открыли стрельбу, а еще одна женщина привела в действие закрепленное на ней взрывное устройство. По неподтвержденной информации, погиб один человек. Один из нападавших отравился цианидом, чтобы не попасть в руки властей, еще одного мужчину ликвидировали силовики, вторая женщина была задержана.

В этот же день несколько человек устроили стрельбу в здании иранского парламента. Там, по сведениям агентства Tasnim, погибли семь человек. Также сообщалось, что одному из нападавших удалось покинуть здание, после чего он якобы открыл огонь на улице.

13:04

В мавзолее имама Хомейни близ Тегерана произошел еще один взрыв.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает AFP.

12:57

Полиция и силы безопасности обезвредили взрывное устройство близ здания мавзолея имама Хомейни в Тегеране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, станция метро возле мавзолея закрыта по соображениям безопасности.

Напомним, что в результате нападения на мавзолей Хомейни в Тегеране один человек погиб, пятеро ранены.

Один из участников нападения на мавзолей покончил с собой, приняв цианистый калий.

Ранее иранские СМИ сообщили, что один из напавших на мавзолей привел в действие взрывное устройство. По данным агентства «Мехр», бомбу взорвала смертница в западном дворе мавзолея.

Всего, по данным иранских СМИ, в нападении на мавзолей участвовали три человека.

Один из нападавших взорвал себя, еще один, по неофициальным данным, был застрелен полицией. Еще одного, сообщало «Мехр», окружила полиция.

Министр внутренних дел Ирана Рахмани Фазли для расследования причин нападения на парламент страны и мавзолей сегодня проведет в Тегеране внеочередное заседание Совета безопасности.

12:02

Террористом-смертником, совершившим нападение на мавзолей имама Хомейни в Тегеране, оказалась женщина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на news.rambler.ru, об этом сообщает Mehr.

Взрыв произошел у западного крыла мавзолея.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в здание иранского парламента ворвались три вооруженных человека. Кроме того, стрельба и впоследствии взрыв произошли около мавзолея Хомейни. В результате нападений пострадали не менее 13 человек, погибли не менее двух.

11:45

Силы безопасности Ирана ликвидировали второго участника нападения в мавзолее имама Хомейни в Тегеране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе мавзолея.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро получили ранения в ходе стрельбы на территории мавзолея имама Хомейни на юге иранской столицы. Кроме того, один из нападавших на территории мавзолея подорвал надетый на него жилет со взрывчаткой. Два человека были арестованы.

В пресс-службе уточнили, что один из нападавших подорвал себя после того, как по нему открыли огонь.

11:30

Взрывное устройство было обезврежено близ здания мавзолея имама Хомейни в столице Ирана в среду утром.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Mehr.

«Чиновники сообщили, что одно взрывное устройство было обезврежено рядом с мавзолеем имама Хомейни этим утром», – говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро получили ранения в ходе стрельбы на территории мавзолея имама Хомейни на юге иранской столицы. Кроме того, один из нападавших на территории мавзолея подорвал надетый на него жилет с взрывчаткой. Два человека были арестованы.

11:16

Начала появляться информация об убитых и раненых в результате вооруженного нападения на мавзолей имама Хомейни на юге Тегерана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на hurriyet.com.tr, по предварительным данным, в результате вооруженного нападения один человек погиб, еще пятеро ранены.

11:00

На здание расположенного на юге Тегерана мавзолея имама Хомейни совершено вооруженное нападение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно информации, в мавзолее совершен взрыв. Неизвестный привел в действе взрывное устройство, подорвав себя. Двое вооруженных, совершивших нападение на мавзолей, задержаны. В результате перестрелки есть пострадавшие.

10:48

Вооруженный человек ворвался в здание мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана и открыл огонь.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает AFP.

Местные власти сообщают о раненных в результате инцидента.

A.M.