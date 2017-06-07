Министр: Школам дадут указания о «Последнем звонке»
2017-06-07 14:15 | www.oxu.az | 2
Школы будут проинформированы в связи с проведением «Последнего звонка».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров.
Министр отметил, что так же как прежде вся необходимая информация в связи с проведением «Последнего звонка» будет представлена школам министерством образования и действующими на местах городскими и районными отделами образования.
Отметим, учебный год в Азербайджане начался 15 сентября и завершится 14 июня.