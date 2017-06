Азербайджанские братья - экстремалы своими трюками шокировали США (ВИДЕО, ФОТО)

2017-06-07 18:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известные азербайджанские пехлеваны (силачи, богатыри), братья Гусейн и Лачин Абдулгусейновы своими трюками с гвоздями и острыми предметами не только шокировали членом жюри и зрителей 12-сезона телешоу "America’s Got Talent", но и всех американцев, сообщает Trend Life. Социальные сети зашкаливают от комментариев!

В состав жюри входят мировые звезды США - Хайди Клум, Мелани Би, Саймон Коуэлл и Хоуи Мэндел, которые то и дело отворачивались или закрывали глаза от страха перед представленными трюками. Причем, несмотря на то, что в ходе шоу членами жюри – супермоделью Хайди Клум и актером Хоуи Мэнделом – были нажаты красные кнопки, требующие прекращения выступления, экстремалам удалось пройти в следующий этап, набрав в результате голосования жюри три голоса «за».

И это только начало! Америка еще не видела всего того, что братья ранее показали в аналоге всемирно известного шоу «Got talent» - «Україна має талант-7» (Украинское шоу талантов) в 2015 году.

«America’s Got Talent» - телешоу на телеканале NBC и часть франшизы «Got Talent». Это шоу талантов, в котором выступают певцы, танцоры, фокусники, комедианты и другие талантливые люди всех возрастов, желающие выиграть главный приз в $1 000 000.

(Автор: Вугар Иманов)