Катар вывел из Йемена свои части и авиацию после исключения эмирата из состава коалиции

2017-06-07 18:53 | www.trend.az | 3

Подразделения ВС Катара, задействованные в операциях против мятежников-хуситов в Йемене, возвращены в Доху после решения об исключении эмирата из состава ведомой Саудовской Аравией коалиции, передает ТАСС со ссылкой на государственное информационное агентство Катара (QNA).

В столице военнослужащих встречали высокопоставленные представители командования ВС страны. В воздушных операциях в Йемене были задействованы 10 истребителей катарских ВВС, в наземной кампании участвовали порядка тысячи солдат.

В сообщении госагентства отмечается, что Катар в составе аравийской коалиции "противостоял агрессии и вызовам, угрожавшим безопасности Королевства Саудовская Аравия и другим странам региона" и "поддерживал братский йеменский народ и его право на демократическую жизнь".

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. Тогда же было объявлено об исключении Катара из ведомой Эр-Риядом коалиции в Йемене. В заявлении командование обосновало свое решение якобы поддержкой Дохой "таких группировок в Йемене, как "Аль-Каида" и "Исламское государство", и сотрудничеством с формированиями мятежников". В Дохе выразили сожаление решением соседних государств, назвав его необоснованным.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около двух тысяч женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тысячи йеменцев.