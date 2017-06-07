Малена Мард: ЕС и в будущем будет поддерживать реформы в Азербайджане

2017-06-07 14:29 | www.oxu.az | 2

«С июля начнется осуществление четырех новых грантовых проектов между ЕС и Азербайджаном. Все они будут направлены на модернизацию индивидуальных профессиональных центров. Использование совместных подходов придаст импульс ведущимся в стране реформам».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард заявила в ходе своего выступления на открытии конференции по оказанию технической помощи «Профессиональное образование и поддержка ЕС развитию обучения».



По ее словам, сотрудничество ЕС и Азербайджана представляет большую важность для Брюсселя.

М.Мард отметила, что профессиональное образование и обучение составляют основу экономической диверсификации, проводимых в Азербайджане реформ:

«Эта система расширяет возможности для тех, кто впервые или повторно входят в рынок. Совершенствование профессионального обучения должно вестись в правильном направлении. Евросоюз обладает большим опытом в этой сфере. В профессиональном образовании должны быть хорошие преподаватели, качественная инфраструктура и инструкторы. Кроме того, необходимы отвечающие требованиям рынка правильные содержание, куррикулумы, программы. Они должны быть написаны таким языком, чтобы студенты легко могли их усвоить и применить».

М.Мард добавила, что профессиональное образование впоследствии должно привести к росту занятости. По ее мнению, новый проект направлен на развитие профессионального образования в Азербайджане и включает в себя поддержку ЕС нашей стране:

«Надеемся, Евросоюз и в будущем будет поддерживать реформы в Азербайджане. Мы более широко работаем в сфере образования. Сегодняшний проект показывает, насколько большое значение ЕС придает системе образования в Азербайджане».

Н.О.

