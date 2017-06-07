Три женщины в Лондоне ранили ножом сотрудницу детсада

2017-06-07 18:56 | www.trend.az | 3

Три женщины напали с ножом на сотрудницу детского сада в Лондоне, она ранена, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Сотрудники полиции и лондонской службы скорой помощи прибыли на место происшествия и обнаружили женщину в возрасте от 30 до 40 лет с резаной раной, - говорится в заявлении Скотленд-ярда. - Ее ранения не представляют угрозу для жизни. Глава контртеррористического подразделения столичной полиции поставлен в известность". Инцидент не рассматривается как "связанный с терроризмом", заявили в Скотленд-ярде.

Нападение произошло на улице в районе Хермон-Хилл в северной части Лондона. Как сообщает на своем сайте газета Metro, три молодые девушки неожиданно набросились на сотрудницу детсада, когда она направлялась на работу.

По словам свидетельницы происшествия, совершившие нападение повалили женщину на землю и стали пинать ее ногами. При этом они выкрикивали фразы, в которых упоминался Аллах. Одна из нападавших выхватила нож и порезала руку женщины.

Нападавшие скрылись с места происшествия, когда увидели мужчину, который бросился на помощь к раненой. После оказания первой медицинской помощи жертва нападения была доставлена в больницу. Полиция ведет расследование этого преступления, задержаний пока не производилось.