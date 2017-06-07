В Иране заявили о причастности Саудовской Аравии к терактам в Тегеране

2017-06-07 19:00 | www.trend.az | 2

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что Саудовская Аравия причастна к нападениям в Тегеране, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как ранее сообщило МВД Ирана, две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея, после чего один из них взорвал себя, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

Вторая группа террористов из четырех человек атаковала парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 12 человек, 42 ранены. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".