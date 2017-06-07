Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

2017-06-07 20:39 | www.apa.az | 3

Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала Forbes.

Как передает АПА, об этом сообщается на официальном сайте издания.

За прошедший год португальский футболист заработал $93 млн. Второе место в списке занимает игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" Леброн Джеймс ($86,2 млн), третьим стал аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси ($80 млн).

Роналду за свою карьеру четыре раза становился обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года "Золотой мяч", четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. В 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.