СМИ: В американском конгрессе пытаются начать процедуру импичмента Трампа

2017-06-07 14:44 | www.oxu.az | 2

Член палаты представителей конгресса Эл Грин попытается начать формальную процедуру импичмента президенту Дональду Трампу, но его начинание почти наверняка обречено на провал.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Hill.

Грин — конгрессмен-афроамериканец от штата Техас. По данным газеты, Грин пишет формальное обвинительное заключение, которое, как он надеется, может стать основой для процесса над Трампом в конгрессе.

Обе палаты конгресса контролируют однопартийцы Трампа из Республиканской партии. Они формально не подчиняются Трампу, но разделяют с ним общие принципы и на данный момент в целом поддерживают начинания президента, несмотря на ряд разногласий.

Обвинения Грина строятся на увольнении директора ФБР Джеймса Коми, который руководил расследованием «российского вмешательства в выборы» и «российских связей Трампа» — наличие таких связей опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Коми через СМИ обвинил Трампа в том, что тот пытался надавить на него с целью приостановки некоторых аспектов расследования.

«Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, поскольку директор вел расследование связей предвыборного штаба президента с российским вмешательством в президентские выборы. Это — воспрепятствование правосудию», - говорится в заявлении конгрессмена, которое цитирует Hill.

Грин намерен представить обвинения против Трампа в среду, уточняет издание.

Н.О.