Кристиан Хорнер: Бакинская трасса «Формулы 1» невероятно скоростная

2017-06-07 14:50 | www.oxu.az | 3

«Трасса для соревнований «Формулы 1» (Бакинское городское кольцо) в Баку невероятно скоростная».

Как передает Oxu.Az, об этом глава команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер сообщил Milli.Az.

По его словам, Бакинское городское кольцо идеально подходит для скоростных гонок:

«Считаю, что улицы вашего города прекрасные и уникальные. Они очень подходят для скоростных гонок. Слияние старого и современного города, уникальная башня…Короче говоря, в этом городе есть очень подходящие условия для «Формулы 1», и в конце недели там можно прекрасно провести время».

К.Хорнер заявил, что пилоты Red Bull Racing Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен серьезно тренируются для достижения еще больших успехов:

«Они должны быть готовы к соревнованию и с физической точки зрения. Поэтому они очень серьезно тренируются и готовятся к соревнованиям. Точнее говоря, они совершенствуют себя, работая с инженерами, чтобы не тратить время зря».

Э.А.

