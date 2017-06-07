Голос в пространстве двух миров

2017-06-07 19:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 8 июня в Государственном театре Yuğ состоится премьера спектакля "Səsimi unutma" ("Не забывай мой голос"), поставленного по пьесе Кямала Абдуллы "Bir, iki, bizimki", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик спектакля - Гюмрах Омер, художник-постановщик - заслуженный художник Рашид Шериф, художник по костюмам – Лейла Алиева, музыкальное оформление – Амид Гасымов.

В постановке заняты заслуженные артисты Мамедсафа Гасымов, Гюльзар Гурбанова, актеры Амид Гасымов и Ляман Новрузова.

Спектакль рассказывает, как герой попадает в пространство между двумя мирами, где встречает умершую женщину. Из-за наивности героя создается такая ситуация, что в дальнейшем он неизбежно должен отказаться от всего, что связывает его с суетным миром.

Спектакль будет представлен зрителям в Государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига.