Замглавы МИД Азербайджана посетил с визитом Польшу

2017-06-07 19:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов посетил с визитом Польшу.

Как сообщили Trend в среду в пресс-службе МИД, 5-6 июня делегация Азербайджана, состоящая из полномочных представителей государственных структур в сфере экономики, транспорта, энергетики, обороны, оборонной промышленности, сельского хозяйства и железных дорог, во главе с замминистра иностранных дел Халафом Халафовым находились с визитом в Польше.

В ходе визита замминистра провел встречи с государственным секретарем администрации президента Польши Кшиштофом Шчерски и заместителем главы МИД Польши Бартошем Чихоцким. На встречах обсуждались вопросы, касающиеся двусторонних отношений, был проведен широкий обмен мнениями вокруг вопросов, представляющих взаимный интерес.

В то же время члены делегации провели встречи с представителями соответствующих структур Польши.

Во встречах также участвовал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)