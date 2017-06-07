Похищен грузовик с отправленным из Украины в Азербайджан косметическим товаром

2017-06-07 14:57 | www.oxu.az | 3

В Винницкой области Украины похитили многотоннажную грузовую машину с товаром и оборудованием, принадлежащим азербайджанскому представительству французской косметической компании, азербайджанскому бизнесмену.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой Report, на прошлой неделе, как только доставленный из Франции товар поступил в Украину, его загрузили в грузовую машину и отправили в направлении Одессы.

По словам реализующего трансфер груза Сергея Колесниченко, со следующего дня связь с водителем грузовика прекратилась. А спустя два дня позвонили с неизвестного номера и сообщили, что груз был перехвачен.

С. Колесниченко заявил, что хотя вместе с адвокатом компании он обратился в правоохранительные органы, пока какого-либо результата нет.

По его словам, общая стоимость товара – 70 000 евро.

В связи с проведением расследований, С. Колесниченко не стал называть имя косметической компании.

Н.О.