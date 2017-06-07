Ликвидированы четверо террористов, напавших на парламент Ирана – ОБНОВЛЕНО

2017-06-07 15:04 | www.oxu.az | 2

Завершена операция по обезвреживанию террористов в иранском парламенте.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на иранское бюро АПА, ликвидированы все четыре террориста, совершившие нападение на парламент страны.

В настоящее время в здании ведется обыск.

После завершения операции спикер парламента Ирана Али Лариджини осмотрел место происшествия.

12:52

Один из нападавших подорвался в здании парламента Ирана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Mehr.

«Смертник подорвался в парламенте Ирана на четвертом этаже», — сообщило агентство Mehr на своей странице в Twitter.

Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

12:08

Семь человек погибли при стрельбе в иранском парламенте, еще четверо находятся в заложниках.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство TASNIM.

11:41

Четыре участника вооруженного нападения на парламент Ирана схвачены.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на тегеранского корреспондента АПА, об этом сообщают иранские СМИ.

По разным версиям, один из нападавших был камикадзе, его сейчас окружили силы безопасности.

Как передает TASNIM, один из участников перестрелки в парламенте сумел покинуть здание и открыл огонь на улице.

11:07

Четверо нападавших в парламенте Ирана блокированы, передает Oxu.Az со ссылкой на ISNA.

Агентство сообщает, что четверо вооруженных людей, личности которых пока не установлены, ворвались около 10:30 по местному времени (10:00 по Баку) в парламент и открыли беспорядочную стрельбу по сотрудникам охраны.

В настоящее время нападавшие блокированы в канцелярии парламента, проводится операция по их задержанию

10:42

Раненный при атаке на парламент Ирана сотрудник безопасности скончался, передает Oxu.Az со ссылкой на Mehr.

Как сообщается, один из нападавших задержан.

10:34

В парламенте Ирана произошел захват заложников, идет перестрелка.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Tasnim, трое неизвестных открыли огонь из автоматов «Калашникова» и пистолета.

По предварительным данным, трое ранены, один из них сотрудник безопасности.

10:15

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim на своей странице в Twitter.

Н.О.