КСИР пообещал отомстить за теракт в Тегеране

2017-06-07 19:38 | www.trend.az | 3

Заместитель руководителя элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, бригадный генерал Хоссейн Салами пообещал отомстить террористам за нападения в Тегеране, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Пусть никто не сомневается, что мы отомстим за сегодняшние нападения в Тегеране террористам, тем, кто с ними связан и поддерживает их", - цитирует агентство заявление Салами.

Как ранее сообщило МВД Ирана, две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 12 человек, 42 ранены.