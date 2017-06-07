Внешнее воздействие на Мецаморскую АЭС может привести к гибели сотен тысяч армян

2017-06-07 15:12 | www.oxu.az | 2

Внешнее воздействие на Мецаморскую АЭС может привести к гибели сотен тысяч армян.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА, комментируя статью армянского эксперта о Мецаморской АЭС «Посеяв ветер, пожнёшь бурю!», заявил прослуживший до 1992-го года в должности начальника химической службы Атомной подводной лодки Северного Флота, в 1992-2013-е годы – начальника Химической службы Вооруженных сил Азербайджана, специалист по радиологической и химической безопасности, капитан 1-го ранга в запасе Хиджран Рустамзаде.

По его словам, нынешнее руководство Армении высказывает мнения о нанесении ударов по стратегическим объектам на территории Азербайджана, в том числе по Мингечаурскому водохранилищу:

«Подобные безосновательные высказывания рассчитаны только на наивную внутреннюю аудиторию. Воздушное пространство Азербайджана, в частности Мингечаурское водохранилище надежно защищены современными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Используемые при строительстве водохранилища материалы, его сопротивляемость, а также другие особенности обеспечивают надежность конструкции и ее устойчивость к внешнему воздействию.

Озвученные Арменией угрозы в связи с применением против Азербайджана ракет «Искандер» дают Баку все основания для принятия решения об уничтожении стратегических объектов на территории противника. Несмотря на неоднократные заявления Азербайджана о том, что невоенные объекты противника не рассматриваются в качестве цели для поражения, однако не исключен случай, когда при благоприятных погодных условиях, случайно попавшая в АЭС ракета может в свою очередь привести к разрушению ее ядерного реактора и заражению окружающей среды радиоактивными выбросами.

При этом образовавшаяся в результате выхода из строя АЭС радиоактивная пыль станет причиной прямого радиоактивного загрязнения близлежащих городов и поселков. Учитывая рельеф местности, можно предположить, что радиоактивная зона охватит только Армению, и примерно 50 тысяч человек погибнут от заражения, а также в ближайшие 150 лет жизнь в этом пространстве будет ограничена.

Не исключено, что в результате аварии в течение первого часа могут пострадать или быть уничтожены примерно 25-30 тысяч человек в таких густонаселенных городах как Ереван, Эчмиадзин и Армавир. В течение последующих 2-4 часов в зону поражения попадут города Арарат, Раздан, Ванадзор, Спитак, а через 4-6 часов – города Степанаван, Алаверди, Иджеван, Варденис, которые будут подвергнуты сильному излучению. На протяжении последующих нескольких дней в результате расширения зоны радиоактивного излучения, по причине радиации и другого облучения число пострадавших и погибших может достигнуть примерно 40-50 тысяч человек».

Н.О.