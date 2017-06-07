В Гяндже автомобиль насмерть сбил пешехода – ВИДЕО (+18) + ОБНОВЛЕНО

2017-06-07 15:38 | www.oxu.az | 2

Появилось видео дорожной аварии в Гяндже.

Как передает Oxu.Az, 5 июня вечером 26-летний Васиф Гумбетов на легковом автомобиле сбил переходившую дорогу 60-летнюю Саиду Абдуллаеву.

Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Водитель был задержан сотрудниками полиции.

Video: Xoxu TV

23:30 (05.06.2017)

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Гейдара Алиева.

Автомобиль марки «Лада Приора» сбил переходившую дорогу Абдуллаеву Саиду (1957 г.р). От полученных тяжелых травм женщина скончалась на месте.

По факту ведется расследование.

С.Б.

