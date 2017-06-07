Ученые впервые "взвесили" звезду по силе ее притяжения

2017-06-07 20:09 | www.trend.az | 3

"Хаббл" впервые смог точно измерить массу далекой звезды, наблюдая за тем, как ее гравитационное поле искривляет свет другого, более далекого светила, говорится в статье, опубликованной в журнале Science, передает РИА Новости.

"В тот момент, когда достаточно близкая к нам звезда проходит по диску более далекого светила, ее гравитационное поле искривляет свет и порождает ореол из света, так называемое "кольцо Эйнштейна", или же смещает звезду в сторону от ее реального положения на той картинке, которую мы видим. То, насколько сильно смещается далекая звезда, зависит от массы близкого к нам светила", - объясняет Терри Освальт из Аэронавтического университета Эмбри-Риддл в Дайтоне (США).

В соответствии с предсказаниями теории относительности Эйнштейна, любое скопление темной или видимой материи большой массы взаимодействует со светом и заставляет его лучи искривляться, как это делают обычные оптические линзы. За последние годы астрономы нашли тысячи подобных структур при наблюдениях за крупными галактиками и их скоплениями.

Сам Эйнштейн, что интересно, считал, что подобные искривления, возникающие в результате взаимодействия гравитационного поля звезд и света других светил или галактик, будут слишком маленькими и незаметными для глаза человека или телескопов.

Кайлаш Саху (Kailash Sahu) из Института космического телескопа в Балтиморе (США) и его коллеги выяснили, что великий физик ошибался в данном случае и недооценивал свою же собственную теорию, наблюдая за движением двух звезд – белого карлика Stein 2051 B и безымянного далекого светила на окраинах Галактики.

Еще четыре года назад, как поясняет астрофизик, научная команда орбитального телескопа "Хаббл" заметила, что данное светило, ярчайший и ближайший к нам белый карлик из созвездия Жирафа, в марте 2014 года закроет собой далекую звезду, расположенную прямо на траектории его движения по небосводу.

Как показали предварительные расчеты ученых, белый карлик должен был закрыть звезду не совсем полностью, и в результате этого далекое светило должно было превратиться не в кольцо, а совершить своеобразное "сальто" при сближении и удалении с Stein 2051 B. Высота петли этого "кувырка" зависит от массы более близкого к нам объекта, чье притяжение будет искривлять свет.

Воспользовавшись этой возможностью, астрономы наблюдали за движением Stein 2051 B и его далекого "партнера" при помощи "Хаббла" с января 2014 года по октябрь 2015 года, и использовали эти снимки для вычисления силы притяжения и массы Stein 2051 B.

Эта звезда, как рассказывают исследователи, интересовала их также и по другой причине - вокруг ее массы достаточно давно ведутся очень острые споры. Некоторые астрономы считают, опираясь на законы эволюции белых карликов, что Stein 2051 B должен быть примерно на 30 процентов легче Солнца. Их оппоненты, проследившие за манерой движения белого карлика вокруг его соседки, обычной звезды Stein 2051 A, считают, что он весит гораздо меньше, примерно 50 процентов от массы Солнца, и имеет экзотическое железное ядро.

"Линза Эйнштейна", как надеялись Саху и его коллеги, должна была разрешить эти споры, напрямую определив реальную массу Stein 2051 B. Как оказалось, правы были сторонники первой теории – эта звезда весит на 32,5 процента меньше Солнца, и является обычным, а не экзотическим белым карликом.

Кроме того, подобная масса говорит о том, что Stein 2051 B примерно на 100 миллионов лет моложе, чем считали раньше ученые, и что его формирование и поведение не нарушают существующих на сегодня представлений о "выгорании" крупных звезд. Все это, по мнению Освальта, является отличным подарком на столетие теории относительности, которое ученые отмечали два года назад.