Открытие в Украине Торгового дома Азербайджана увеличит экспорт ненефтяной продукции - министр

2017-06-07 20:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Открытие в Украине Торгового дома Азербайджана увеличит экспорт ненефтяной продукции. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с послом Украины Александром Мищенко, сообщили Trend в среду в министерстве.

На встрече, в ходе которой состоялся обмен мнениями о возможностях расширения азербайджано-украинских экономических связей и сотрудничества, было отмечено, что связи между двумя странами находятся на высоком уровне и главы государств придают особое значение развитию сотрудничества.

Министр сказал, что планируется открытие Торгового дома Азербайджана в Украине.

"Открытие Торгового дома будет иметь значение в увеличении экспорта в Украину ненефтяной продукции и расширении торговли. Азербайджан является транзитным узлом региона и реализует крупные проекты в этой сфере, для повышения эффективности транзитных перевозок функционирует Координационный совет по транзитным грузоперевозкам. Украина сможет воспользоваться транзитными возможностями Азербайджана, в том числе потенциалом Бакинского международного морского торгового порта", - сказал Мустафаев.

Было отмечено, что работа, проводимая Азербайджаном в области создания фармацевтической промышленности, создание специализированного Пираллахинского промышленного парка, богатый опыт страны в области химии создают широкие возможности для сотрудничества с Украиной в этой сфере. Отметив, что ряд украинских компаний проявляют интерес к фармацевтической промышленности в Азербайджане и в этом направлении были проведены встречи, Мустафаев подчеркнул, что компании Украины смогут воспользоваться созданными в промпарках Азербайджана возможностями для инвесторов.

Поделившись своими мыслями относительно возможностей расширения сотрудничества в различных областях, посол Украины сказал, что так же, как туристы из Азербайджана приезжают в Трускавец с целью лечения, так и украинцы проявляют интерес к лечебным возможностям Нафталана. По его словам, об этом туристическим компаниям Украины уже предоставлена соответствующая информация. Отметив расширение торговых связей между двумя странами, взаимный рост экспорта, дипломат сказал, что SOCAR довольно известна в Украине и автозаправочные станции азербайджанской компании могут быть использованы для популяризации и пропаганды продукции Азербайджана.

На встрече обсуждались также вопросы расширения торговых связей, инвестиций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)