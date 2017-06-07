Вышел в свет сорок первый том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

2017-06-07 20:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Вышел в свет сорок первый том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

«Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт будет разрешен в соответствии с волей азербайджанского народа. Повторяю, это наше всенародное дело, и последнее слово за азербайджанским народом. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет темой переговоров! Предложение посредников заключается в том, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, армянские оккупационные силы выведены из всех захваченных регионов, азербайджанцы – вынужденные переселенцы должны вернуться и вернутся на родные земли, в том числе в Нагорный Карабах. Что касается будущего статуса Нагорного Карабаха, то без согласия Азербайджанского государства Нагорному Карабаху не может быть предоставлен никакой статус. Это – неотъемлемая часть переговоров. То есть Армения или же пресловутые нагорно-карабахские сепаратисты, либо какая-то третья сила не могут в одностороннем порядке без участия и согласия Азербайджана предоставить Нагорному Карабаху какой-либо статус».

Это слова из вступительной речи Президента Азербайджана на состоявшемся 13 июля 2010 года заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2010 года. Она включена в вышедший только что из печати 41-й том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Материалы, включенные в данное издание многотомника, охватывают период с мая по июль 2010 года.

В этой книге многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, собраны материалы о рабочем визите главы государства в Турцию, его встречах в Стамбуле с главами государств и правительств Турции, Украины, Ирана, Македонии и России, участии в третьем саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также рабочих визитах в Россию, Украину, Грузию, проведенных в этих странах встречах, выступлениях с заявлениями на пресс-конференциях.

Кроме того, в этот том включены материалы о переговорах, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым в ходе визитов в Азербайджан президентов Сербии, Беларуси, Болгарии, Мавритании, Короля Иордании, премьер-министра Турции, документах, подписанных между странами.

В книгу также вошли материалы о приемах главой нашего государства высокопоставленных и влиятельных лиц, прибывших в Азербайджан из США, Чехии, Австрии, Ирана, Албании, Грузии, Португалии, Украины и других стран, а также ООН, Европейского Союза, ОБСЕ, Европейского банка реконструкции и развития, международных компаний.

В 41-й том многотомника вошли обращение Президента Азербайджана к участникам VII конференции государств-членов Совета Европы, посвященной гендерному равенству, его речь на церемонии открытия 35-го ежегодного заседания Исламского банка развития в Баку, различные письма.

В этом томе издания также представлены материалы о поездках главы государства в Лянкяранский, Лерикский, Загатальский, Балакенский районы, его встречах с представителями общественности, выступления, посвященные реализации программы социально-экономического развития регионов, информации об ознакомлении с проводимыми в столице нашей республики благоустройством и созидательной работой.

В книгу включены указатели «Примечания», «Имена собственные», «Географические названия».

При подготовке 41-го тома, изданного «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).