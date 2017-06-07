В России криминальные «авторитеты» заживо погребли азербайджанца – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-06-07 16:00 | www.oxu.az | 3

Стали известны некоторые подробности жуткой истории, произошедшей с азербайджанским предпринимателем Хикметом Салаевым в Москве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, Салаев должен был своим компаньонам 1 500 000 рублей. Деньги компаньоны выдали не самому Салаеву, а его двоюродному брату. Когда двоюродный брат не сумел вернуть деньги, компаньоны пришли к Салаеву, который сказал, что в ближайшее время не сможет вернуть долг.

После этого компаньоны обратились к «вору в законе» по прозвищу «Прокладка» и назначили встречу. Когда Хикмет отправился на встречу, его поджидали 30 вооруженных людей.

«Вор в законе» заявил Хикмяту, что теперь он должен не полтора миллиона, а 30 миллионов рублей. Когда Хикмет сказал, что не в состоянии выплатить такую сумму, его отвезли на кладбище Люберецкого района и стали закапывать. Увидев, что его хотят похоронить живьем, Хикмят попросил разрешения позвонить брату.

Через час приехал брат Хикмята, который привез миллион рублей и два дорогих автомобиля. После этого Хикмята отпустили.

Освободившись от бандитов, Салаев отправился в управление полиции и рассказал о произошедшем. В полиции не приняли его заявление, сказав:

«Вы, азербайджанцы, сами разбираетесь между собой».

Тогда Салаев обратился в Федеральную службу безопасности. В результате проведенной операции один из его компаньонов был задержан.

10:20 (03.06.2017)

В Люберцах, вымогая 30 млн рублей, мужчину живьём закопали на кладбище. Один из вымогателей задержан полицией.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Московском управлении МВД России.

По данным полиции, преступление было совершено 1 июня в Люберцах.

С вымогателями мужчина встретился в одном из кафе по улице Иловайской. Там они требовали с него 1,5 млн рублей, но со временем сумма выросла до 30 млн. Не получив требуемое, неизвестные вывезли мужчину на кладбище, где с помощью побоев и пыток пытались «выбить» с него деньги.

Для этого его даже живьём закопали в одну из ям. Через какое-то время они заставили свою жертву позвонить родственникам, которые выплатили им как минимум один миллион рублей и отдали автомобиль.

В настоящее время потерпевший находится в больнице с многочисленными переломами и травмами, в том числе и с переломами рёбер и разрывом лёгкого.

По факту нападения и вымогательства денег в особо крупном размере следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство».

Один из подозреваемых уже задержан и даёт признательные показания. Остальные находятся в розыске.

Н.О.