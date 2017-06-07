Обнародовано число жертв терактов в Иране – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-07 16:21 | www.oxu.az | 2

Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 ранены.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Mehr в Twitter со ссылкой на медиков.

14:33

В результате атак на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни в Тегеране погибли двое, 34 ранены.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на Report, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Ирана Гусейн Зульфугари.

По его словам, все силовые службы приведены в состояние повышенной боевой готовности, чтобы не допустить новые теракты.

Замминистра заявил, что напавшие на парламент Ирана террористы проникли в здание через главный вход, одевшись в женскую одежду.

13:15

В результате терактов в парламенте Ирана и мавзолее Хомейни 33 человека получили ранения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, раненых доставили в больницы, двое из них погибли.

Служба скорой медицинской помощи Ирана обнародовала имена раненых. Среди них есть и женщины.

Отметим, сегодня в одно и то же время на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни было совершено вооруженное нападение. В результате атаки на парламент погибли 7 человек. Еще 4 человека удерживаются боевиками в заложниках. Спецназ проводит операцию по их освобождению.

Один из четырех нападавших на мавзолей Хомейни подорвал себя, другой совершил самоубийство, приняв яд. Сообщается, что в результате атаки на мавзолей есть много раненых.

12:56

Сегодня в столице Ирана Тегеране один за другим произошли три теракта, в которых погибло и пострадало множество людей.

Oxu.Az со ссылкой на life.ru представляет видеосъемку с места событий.

A.M.

