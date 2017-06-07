Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР

2017-06-07 16:23 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР.

Как передает Oxu.Az, об этом президент США сообщил в своем Twitter.

«Я назначу новым директором ФБР Кристофера Рея, безупречного профессионала. Подробности скоро!», — написал он в Twitter.

Президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми 10 мая. В Минюсте увольнение объяснили действиями Коми во время расследования против Клинтон в 2016 году.

Кристоферу Эшли Рею 50 лет. Он выпускник юридического факультета Йельского университета.

После выпуска в 1992 году работал помощником судьи Луттига в Апелляционном суде США четвертого округа. В 1993 году начал работать адвокатом в Атланте (штат Джорджия). В 2001 году стал заместителем генерального прокурора. В 2005 году президентом Джорджем Бушем был назначен помощником генпрокурора в уголовном суде.

Занимал эту позицию до 2005 года, затем вернулся к частной практике. Специализировался на внутренних корпоративных расследованиях.

Н.О.