Изменены правила назначения пожизненного пособия

2017-06-07 16:35 | www.oxu.az | 4

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Правила назначения пожизненного пособия, выплачиваемого государственным служащим, которые добровольно ушли с работы по достижению ими пенсионного возраста, инвалидности или по состоянию здоровья, и которые не обладают минимальной выслугой лет и правом на получение трудовой пенсии».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, изменения подписал премьер-министр Артур Расизаде.

Согласно изменениям, после этого по желанию получающего пособие лица пособие будут перечисляться на его личный счет в азербайджанском банке, либо на счет лица, получившего доверенность в соответствующем порядке.

Напомним, что до сих пор по желанию получающего пособие лица пособие могло быть перечислено на его личный счет в азербайджанском банке или быть выдано лицу, получившему доверенность в соответствующем порядке.

Л.А.

