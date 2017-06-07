Известная азербайджанская гимнастка завершила карьеру – ФОТО

2017-06-07 16:42 | www.oxu.az | 2

Гимнастка сборной Азербайджана Марина Дурунда объявила о завершении карьеры.

Как передает Oxu.Az, об этом сама спортсменка написала на своей странице в Instagram:

«Я благодарю за все и очень люблю тебя, Азербайджан! Ты навсегда останешься в моем сердце. Я от всей души благодарю всех тренеров, хореографов, врачей, массажистов и многих, многих других людей. Всех, кто верил в меня, помогал, лечил, заботился и поддерживал все эти долгие 5 лет. Без вас я бы ничего не достигла. Мне больно с вами расставаться. И простите, что не смогла поблагодарить каждого из вас и попрощаться лично. Верю, что мы еще обязательно встретимся», - написала Дурунда.

Отметим, что Марина Дурунда стала серебряным призером Европейских Игр 2015 в Баку и бронзовым призером Чемпионата Европы 2015. С 2013 года является бессменной чемпионкой Азербайджана. В 2015 году распоряжением президента Ильхама Алиева за высокие достижения на I Европейских Играх и большие заслуги в развитии азербайджанского спорта была удостоена медали «Терегги».

А.С.

