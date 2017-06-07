Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море – ОБНОВЛЕНО

2017-06-07 16:47 | www.oxu.az | 2

Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого было более 100 человек, обнаружены в море.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника.

Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой), сообщает агентство.

Властями организована поисково-спасательная операция с участием морских судов и авиации, однако пока новой информации о самолете нет, говорится в сообщении. На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

15:27

В Мьянме с радаров пропал военный самолет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал AirLive.

На борту находятся 116 человек. Информацию подтвердили глава армии страны и в аэропорту.

Подробности уточняются.

Н.О.