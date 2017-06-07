Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море – ОБНОВЛЕНО
2017-06-07 16:47 | www.oxu.az | 2
Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого было более 100 человек, обнаружены в море.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника.
Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой), сообщает агентство.
Властями организована поисково-спасательная операция с участием морских судов и авиации, однако пока новой информации о самолете нет, говорится в сообщении. На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов экипажа.
15:27
В Мьянме с радаров пропал военный самолет.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал AirLive.
На борту находятся 116 человек. Информацию подтвердили глава армии страны и в аэропорту.
Подробности уточняются.
Н.О.