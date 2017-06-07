Парламент Турции ратифицировал протокол о сотрудничестве с Катаром в сфере подготовки кадров жандармерии

2017-06-07 21:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Великом национальном собрании (парламенте) Турции принят закон о ратификации "Протокола о сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и правительством Государством Катар в сфере обучения и профессиональной подготовки кадров жандармерии", передает в среду агентство Анадолу.

Отмечается, что данный протокол был подписан второго декабря 2015 года в Дохе в рамках соглашения "О сотрудничестве в сфере безопасности между министерствами внутренних дел Турецкой Республики и Государства Катар".

Протокол, подготовленный с целью определить рамки и принципы сотрудничества, которое будет налажено между Главным командованием жандармерии Турции и Управлением сил внутренней безопасности Катара, определяет обязанности и ответственность сторон в связи с планированием, координацией и осуществлением образовательной деятельности.

(Текст: Талех Агавердиев)