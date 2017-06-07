В Иране задержали пятерых подозреваемых по делу о теракте в Тегеране
2017-06-07 21:58 | www.apa.az | 4
В Иране задержали пятерых подозреваемых по делу о теракте в Тегеране.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава полиции Тегерана.
"После атаки в мавзолее аятоллы Хомейни полиция задержала пять подозреваемых. Они находятся под следствием", — заявил он.
По данным иранского МВД, две группы террористов в среду одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. В результате терактов погибли 12 человек, более 40 ранены.