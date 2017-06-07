ОАЭ распорядились закрыть все офисы Qatar Airways

2017-06-07 16:59 | www.oxu.az | 3

ОАЭ распорядились незамедлительно закрыть все офисы авиакомпании Qatar Airways в стране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает главное управление гражданской авиации.

«Мы приняли решение о незамедлительном закрытии всех офисов Qatar Airways», - говорится в сообщении управления.

При этом в сообщении не говорится об отзыве лицензии.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.

Н.О.