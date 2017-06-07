Усиливается надзор над вывозом валюты из страны

2017-06-07 17:15 | www.oxu.az | 2

В закон «О валютном регулировании» внесены изменения.

Как передает Oxu.Az, в случае принятии законопроекта, статья 14-1 будет дана в следующей редакции:

«Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики в случае выявления следов легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма при ввозе в Азербайджанскую Республику или вывозе из Азербайджанской Республики валютных ценностей должен принять меры по сохранению и изъятию следов преступления, направить полученные документы соответствующему органу, осуществляющему уголовное преследование, а также представить информацию об этом в орган финансового мониторинга».

Целью является определение вопроса передачи выявленных таможенными органами во время трансграничной перевозки валютных ценностей, следов легализации денежных средств, полученных преступным путем, органу финансового мониторинга.

Проект изменений будет обсужден на внеочередном заседании парламента 13 июня.

Л.А.

