Аллахшукюр Пашазаде уволил религиозного деятеля – ПРИЧИНЫ + ОБНОВЛЕНО

2017-06-07 17:21 | www.oxu.az | 2

Глава пресс-службы Управления мусульман Кавказа Рагима Дадашова прокомментировала новость об увольнении религиозного деятеля гаджи Аллахшукюром Пашазаде.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Р.Дадашова заявила, что служитель мечети в селе Гобуусту Агдашского района Нурмухаммед Мамедов до ифтара принял участие в эхсане:

«Это запрещено фетвой, изданной Советом газиев в связи с началом месяца Рамазан».

Отметим, что по шариату во время священного месяца Рамазан запрещено принимать участие в застольях, поминальных мероприятиях (эхсанах) до начала ифтара.

16:10

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде наказал религиозного деятеля, нарушившего Фетву в связи с месяцем Рамазан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, за грубое нарушение фетвы Совета газиев от 24.05.2017 года священнослужитель мечети села Гобуустю Агдашского района Мамедов Нурмухаммед Расул оглу по приказу руководства управления освобожден от занимаемой должности.

A.M.

