Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани

2017-06-07 17:26 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечалены и возмущены известием о человеческих жертвах и раненых в результате террористических актов в Тегеране.

Это кровавое событие еще раз подтверждает, что терроризм превратился в страшную беду для всего мира, демонстрирует значимость совместной и последовательной борьбы со всеми его проявлениями.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному и братскому Иранскому народу, желаю выздоровления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!»

Отметим, что сегодня в результате вооруженного нападения на парламент Ирана и мавзолей Хомейни погибли 12 человек, более 40 были ранены.

Н.О.

