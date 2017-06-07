Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани
2017-06-07 17:26 | www.oxu.az | 4
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.
Как передает Oxu.Az, в письме говорится:
«Уважаемый господин Президент,
Глубоко опечалены и возмущены известием о человеческих жертвах и раненых в результате террористических актов в Тегеране.
Это кровавое событие еще раз подтверждает, что терроризм превратился в страшную беду для всего мира, демонстрирует значимость совместной и последовательной борьбы со всеми его проявлениями.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному и братскому Иранскому народу, желаю выздоровления раненым и пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!»
Отметим, что сегодня в результате вооруженного нападения на парламент Ирана и мавзолей Хомейни погибли 12 человек, более 40 были ранены.