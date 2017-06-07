Саргсян готовится передать президентское кресло Арутюняну

2017-06-07 17:35 | www.oxu.az | 2

Президент Армении Серж Саргсян рассматривает вариант передачи президентского кресла в 2018 году председателю Конституционного суда РА Гагику Арутюняну.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета «Жаманак».

Газета сообщает, что последний оказал неоценимую услугу Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну в 2004 и 2008 годах.

Таким образом, в следующем году, когда Гагику Арутюняну исполнится 70 лет и он должен будет оставить должность председателя Конституционного суда, Серж Саргсян предложит ему занять президентское кресло.

«По всей видимости, Гагик Арутюнян — единственный, кого Национальное собрание без проблем изберет на этот пост», - пишет издание.

Н.О.