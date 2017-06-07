В Баку состоялся концерт известной израильской пианистки

2017-06-07 22:23 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend Life/ - В Баку в рамках празднования 25-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем состоялся сольный концерт известной израильской пианистки Дорель Голан.

Концерт был исполнен в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркерстра под управлением дирижера Рауфа Абдуллаева.

В программе концерта прозвучали увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского, Концерт для фортепьяно с оркестром No. 2 Сергея Рахманинова и другие известные классические произведения.

Дорель Голан -молодая израильская пианистка, победительница многих международных музыкальных конкурсов. Она выступала с концертами в более чем 50 странах Европы, Азии, Америки, Ближнего Востока, Африки и Океании.

(Автор: Елена Косолапова)