В Турции нашли исторический документ об Азербайджане – ФОТО

2017-06-07 18:00 | www.oxu.az | 2

Председатель Международного центра диаспоры Исмаил Агаев в результате долгих исследований обнаружил в архивах Турции важный для Азербайджана документ.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Международного центра диаспоры.

В архивном документе, полученном в Главном управлении государственных архивов, содержатся интересные факты об отношениях между Османским государством и азербайджанскими тюркскими ханствами.

В архивном документе, относящемся к 1578-1914 годам, в частности, отмечается, что в тот период в Иреване проживало 700 тыс. азербайджанцев.

Обнаруженный документ будет представлен Институту истории НАНА.

Н.О.

