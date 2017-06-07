Семь человек с редчайшими медицинскими состояниями

2017-06-07 18:10 | www.oxu.az | 3

Несмотря на то что на дворе XXI век, в разных областях науки все еще остались неразгаданные тайны. В частности, в медицине. Рассказываем о самых загадочных болезнях, встречающихся у людей, и о том, как они с этим живут, передает Oxu.Az со ссылкой на cosmo.ru.

Мальчик, который никогда не спит

Ретт Лэмб был почти обычным 3-летним ребенком. Необычное в нем было только одно — он никогда не спал. И речь идет не об обычных детских капризах и проблемах с засыпанием, вовсе нет. Он в прямом смысле слова никогда не спал. Родители вынуждены были сидеть с Реттом всю ночь, потому что он буквально не смыкал глаз.

Это отражалось на его характере и поведении. Шэннон Лэмб, мама Ретта, рассказывала: «Он мог ударить, укусить или разгромить все вокруг, и я никогда не знала, что он выкинет в следующую минуту».

Ретт страдает от редкого заболевания — мальформации Киари, из-за которого часть мозга, отвечающая за сон, была защемлена и не помещалась в черепной коробке. В свои три года Ретт вел себя примерно как годовалый, но после успешной операции к Ретту вернулись радость жизни и возможность спать по ночам.

Аллергия на воду

Другими словами — аквагенная крапивница. Семнадцатилетняя Александра Аллен обнаружила у себя странные симптомы в двенадцать лет. Болезнь, диагностированная врачами, заставила ее отказаться от своей детской мечты стать морским биологом.

Первая аллергическая реакция появилась, когда Александра просто отдыхала с семьей у бассейна. Девочка немного поплавала, но уже ночью проснулась от того, что ее тело было покрыто сыпью.

«Чувство такое, как будто у тебя содрали кожу или погрузили в кислоту», - рассказывает о своих ощущениях Александра. Аллергия на воду — настолько редкое явление, что пока в мире диагностировано не более 100 случаев. При этом больным не важно, какой будет источник воды, — душ, дождь, слезы или пот — это все доставляет им одинаковую боль.

Александра вынуждена придумывать альтернативные методы личной гигиены, а пьет она сладкие напитки, которые ее тело способно воспринять.

Люди, глядящие в прошлое

Полинопсия или синдром Шарля Бонне — это нарушение зрительного восприятия, характеризующееся сохранением или повторным возникновением зрительного образа предмета после его исчезновения из поля зрения.

Проще говоря, ты видишь все вокруг с отставанием в 30 секунд. Известен случай 73-летнего пациента, за которым было замечено, что он отвечает своей жене через 15 минут после того, как она покинула комнату.

На самом деле, причины этой болезни кроются в мозге, а не в глазах, но жить с такой паузой должно быть очень непросто.

Перевернутый мир

28-летняя Божана Данилович (Bojana Danilovic) видит мир «вверх тормашками». Она использует перевернутый монитор, а дома расслабляется, читая перевернутую газету или глядя в перевернутый телевизор.

Эксперты из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института были всерьез озадачены редким заболеванием. Они диагностировали его как редкое неврологическое расстройство — «феномен ориентации в пространстве».

Плакать кровавыми слезами

Врачи в Чили были поражены, познакомившись с 20-летней Яритзой Олива (Yaritza Oliva), которая буквально плакала кровью. Она жаловалась также на жгущую боль в глазах и называла сам процесс «неописуемым». Местные доктора развели руками, но врачи в Чили предположили, что девушка страдает от так называемой гемолакрии, хотя такого диагноза официально пока не существует и причины его до сих пор не выяснены.

Есть каждые 15 минут

Известная модель и бьюти-блогер с нестандартной внешностью Лиззи Веласкез из США вынуждена есть каждые 14 минут. В противном случае она умрет. Она страдает от редкого заболевания, из-за которого она не набирает вес, хотя ест в среднем около 60 порций еды в день.

Она потребляет от 5 до 8 тысяч калорий в сутки. Предположительно, у Лиззи неонатальный прогероидный синдром, симптомы которого выражаются в быстром старении, потере веса и дегенерации тканей.

Реальный Бенджамин Баттон

Жить в обратном направлении жутко и страшно. Мэтью Кларк, 39 лет, потерял свою работу на фабрике из-за того, что внезапно начал капризничать, как младенец. У самого «младенца», несмотря на это, была 19-летняя дочь.

Эта трагичная ситуация известна под названием «лейкодистрофия» — тяжелое неврологическое состояние, которое характеризуется поражением белого вещества головного мозга. При лейкодистрофии нарушен метаболизм миелина — вещества, которое образует оболочку нервных отростков и обеспечивает эффективную передачу сигналов в нервной системе (именно миелин придает белому веществу мозга его цвет).

Единственным лечением является пересадка костного мозга.

A.C.

