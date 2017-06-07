МИД Азербайджана осудил теракты в Иране

2017-06-07 18:21 | www.oxu.az | 2

Решительно осуждаем совершенные в Иране кровавые теракты. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, всему иранскому народу и правительству. Желаем скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.



Он отметил, что как страна, страдающая от терроризма, Азербайджан осуждает все его формы и проявления: «Азербайджанская Республика поддерживает усилия международной общественности по борьбе с терроризмом».