Закир Гасанов побывал в Учебном центре ВВС – ФОТО

2017-06-07 18:39 | www.oxu.az | 2

Сегодня руководство Министерства обороны посетило Учебный центр Военно-воздушных сил.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с пилотами и техническим составом, ознакомился с подготовкой специалистов в учебном центре, осмотрел аэродромно-техническое оборудование, тренажерные и симуляционные классы.



Министр обороны поставил задачи командованию Военно-воздушных сил по проведению учебно-тренировочной подготовки с применением современного оборудования и повышению летной квалификации составов.