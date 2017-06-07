Экс-директор ФБР: "Трамп предлагал мне отказаться от российского расследования"

2017-06-07 23:01 | www.apa.az | 3

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал ему отказаться от "российского" расследования.

Как передает Vesti.az cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в письменных показаниях, которые Коми дал конгрессу.

“Утром 30 марта президент позвонил мне в ФБР. Он сказал, что он не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России", — говорится в письменных показаниях, которые Коми дал конгрессу.

"Я сказал ему, что я посмотрю, что мы можем сделать, и что мы сделаем нашу работу по расследованию как можно быстрее и лучше", — заключил Коми. Он уточняет, что его ведомство не проводило расследование лично в отношении Трампа.

Трамп уволил Коми в начале мая, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Глава ФБР вел расследование в отношении президента на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.