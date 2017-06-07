Сдан в эксплуатацию Центр подготовки снайперов – ФОТО

2017-06-07 19:29 | www.oxu.az | 2

7-го июня руководство Министерства обороны посетило новый Центр подготовки снайперов.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства.

Было доложено, что с целью совершенствования полевых навыков снайперов на территории центра была создана необходимая инфраструктура в условиях, максимально приближенных к боевым.

Наблюдая за практическими стрельбами и другими упражнениями из пункта управления, Министр обороны дал соответствующие указания по повышению боевых качеств снайперов.

С.Б.

