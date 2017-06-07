Иран обвинил в терактах Саудовскую Аравию

2017-06-07 19:31 | www.oxu.az | 2

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что к нападению на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране причастна Саудовская Аравия.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 7 июня, сообщает Reuters.

«Нет никаких сомнений в том, что мы отомстим террористам, а также тем, кто с ними связан и поддерживает их, за сегодняшнюю атаку в Тегеране», — сказал генерал-майор Хусейн Салами.

Ранее Минюст Исламской республики сообщил, что в результате двух атак погибли 12 человек, еще 39 пострадали.

С.Б.

