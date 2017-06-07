Сильный пожар в общежитии в Ясамале – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-07 20:05 | www.oxu.az | 3

МЧС распространило информацию в связи с произошедшим в общежитии для вынужденных переселенцев пожаром.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, в Ясамальском районе Баку сгорели принадлежащие разным гражданам комнаты в здании 5-этажного общежития, общая площадь которых составляет 282 кв.м.

Во время пожара были эвакуированы 33 человека. Три человека были спасены. Остальная часть здания и находящиеся рядом постройки были защищены от пожара. Пожар был потушен.

14:22

В общежитии для вынужденных переселенцев на улице Шарифзаде в Ясамальском районе Баку вспыхнул сильный пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, пламя охватило 3,4 и 5 этажи здания.

Один из блоков здания полностью сгорел. На место происшествия прибыли четыре пожарные бригады. Чтобы справиться с ситуацией, были вызваны дополнительные бригады.

В результате происшествия никто не пострадал. Жильцы общежития эвакуированы.

Э.А.

