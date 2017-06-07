В Мадриде запретили мужчинам раздвигать ноги в общественном транспорте

2017-06-07 20:14 | www.oxu.az | 2

В общественном транспорте столицы Испании Мадриде мужчинам запретили сидеть с чересчур широко расставленными ногами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в среду, 7 июня, пишет издание The Local.

Мадридская Муниципальная транспортная компания объявила, что в метро, автобусах и поездах появятся знаки, уведомляющая пассажирам о запрете. На них изображен человечек, который раздвинул ноги настолько широко, что перестал умещаться на своем сидении.

Esta es la señal de los autobuses de la @EMTmadrid para respetar el espacio de los demás y evitar el #manspreading. https://t.co/dnqdMycgaO pic.twitter.com/Xwcx3bx8DG — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 7 июня 2017 г.

«Новая информационная иконка сообщает, что сидеть в позе, которая мешает другим, запрещено, — поясняется в распространенном компанией заявлении. — Она напоминает о гражданской ответственности и уважении персонального пространств каждого пассажира».

Решение о запрете было принято после начавшегося на Change.org сбора подписей под требованием разместить в мадридском метро плакаты, направленные против неуважительного сидения. «Неуважительным сидением называют свойственную некоторым мужчинам привычку широко раздвигать ноги в общественном транспорте, занимая чужое место», — поясняет петиция.

В 2014 году кампания против мужского неуважительного сидения прошла в общественном транспорте Нью-Йорка и Сиэтла.

С.Б.

