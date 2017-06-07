За Криштиану Роналду готовы заплатить 180 млн евро

2017-06-07 20:29 | www.oxu.az | 3

Некоторые европейские клубы начали проявлять интерес к футболисту испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на report.az, среди них «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Монако».

Источник сообщает, что клубы Англии и Франции готовы заплатить 180 миллионов евро за нападающего сборной Португалии. Сообщается, что представители Китая в демонстрации великодушия никак не отстают от них.

Но получить Роналду будет нелегко, поскольку президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес отказался продавать 32-летнего форварда даже за 200 миллионов евро.

Отметим, что у Криштиану Роналду контракт с «королевским клубом» до лета 2021 года.

И.Н.

