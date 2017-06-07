Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ davalarının günbegün raporlarını alıyorum

2017-06-07 23:37 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(FETÖ ile ilgili davalar) Kendilerini istedikleri kadar rüyalarla kulaklarına fısıldanan tarihlerle verilen sözlerle aldatsınlar, hepsi beyhude. Milletimizin özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönülleri ferah olsun. Başdanışmanlarımın tamamıyla duruşmaları takip ediyorum. Yarısı Ankara, yarısı İstanbul olmak üzere duruşmaları takip ediyorlar, günbegün raporlarını alıyorum, ne oluyor, ne bitiyor takip ediyorum." dedi.

Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda düzenlenen, İç Güvenlik Birimleri İftar Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu eli kanlı katillerin hiçbiri de kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır. Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıkların, cezaevlerinde açık net söylüyorum, çürürken onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Şayet cezalarını tamamlayıp dışarı çıkanlar olursa, zaten milletimiz sokakta her gördüğünde onlara gereken cezayı verecektir. Onların yüzlerine tükürecekler ve milletin tükürüklerinde boğulacaklardır. İhanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar mücadelemiz sürecektir." dedi.

"Bizim bu ülkeden başka vatanımız yok"

"Bizim bu ülkeden başka vatanımız yok. Birilerinin başları sıkıştığında Pensilvanya'ya kaçabilir, Almanya'ya kaçabilir, daha değişik ülkelere kaçabilirler." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Onların oralarda gizli vatanları olabilir. Yunanistan'a kaçabilir, Rodos'a kaçabilir, şuraya kaçabilir, buraya kaçabilir ama bizim öyle bir toprağımız yok. Bizim varsa yoksa 780 bin kilometrekarelik işte bu topraklar. Onun için 15 Temmuz'da öz yurdumuzda parya durumuna düşmektense aslanlar gibi mücadele edip adam gibi ölmeyi tercih ettik, edeceğiz." diye konuştu.

"Benim bu işaretimi (Rabia işareti) çok kıskanmış"

Erdoğan, "Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim bu işaretimi (Rabia işareti) çok kıskanmış, herhalde çok da hoşuna gitmiş. 'Bir terör örgütünün işaretini kullanan' diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde ne var. Bu işaretin içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi, sen bu ülkede tek millet değil de, çok millet mi istiyorsun, ondan mı rahatsız oldun?" dedi.

"Türkiye'yi tehdide yeltenenler bedelini öderler"

"Yurt içindeki operasyonlar başarıyla sürerken Suriye'de gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile Irak'taki Sincar ve Karaçok dağlarına yaptığımız operasyonlar, yeni terörle mücadele konseptimizin ilk adımlarıdır." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık, öyle Türkiye ile 'şöyle uğraşalım, böyle uğraşalım' yok. Ya masada otururuz, konuşuruz, arazide beraber çalışırız. Yoksa kalkıp da Türkiye'yi tacize, tehdide yeltenenler bunun bedelini öderler, bunu bilecekler." dedi.

"Türkiye, terörle mücadelede yeni bir döneme girmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye, 15 Temmuz ile birlikte her konuda olduğu gibi terörle mücadelede de yeni bir döneme girmiştir. Siz, bu mücadelede aslında terörle mücadelenin rakamlarını yıktınız ve yeni rakamlar inşa ettiniz. İnanıyorum ki bu başarı çok daha farklı, aydınlık bir geleceği getirecektir."

"Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık"

Erdoğan, "Şu gerçeğin bilinmesini bir daha istiyorum. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını, hiçbir şehit yakınımızın ahını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim hedefimiz de niyetimiz de bu." diye konuştu.

Kaynak: AA