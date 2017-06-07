Календарь и молитва тринадцатого дня месяца Рамазан

2017-06-07 20:46 | www.oxu.az | 2

Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву тринадцатого дня священного месяца Рамазан.

13 рамазан 1438 – 8 июня 2017

Имсаг: 03:10

Ифтар: 20:25

Молитва одинацатого деня:

Allahummə təhhirni fihi minəd-dənəsi vəl-əqzar. Və səbbirni fihi əla kainatil-əqdar. Və vəffiqni fihi lit-tuqa və suhbətil-əbrar. Bi-ovnikə ya qurrətə eynil-məsakin.

Перевод:

Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.

О Аллах! Очисти меня в этот месяц от скверны и всего нечистого. Даруй мне терпение в отношении того, что произойдет согласно Твоему предопределению и удостой меня чести в этот месяц оказаться в числе богобоязненных и в кругу творящих добро. Во имя Твоей помощи, о свет очей нуждающихся!

Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято из сайта Управления Мусульман Кавказа.

С.Б.

