Календарь и молитва тринадцатого дня месяца Рамазан
2017-06-07 20:46 | www.oxu.az | 2
Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву тринадцатого дня священного месяца Рамазан.
13 рамазан 1438 – 8 июня 2017
Имсаг: 03:10
Ифтар: 20:25
Молитва одинацатого деня:
Allahummə təhhirni fihi minəd-dənəsi vəl-əqzar. Və səbbirni fihi əla kainatil-əqdar. Və vəffiqni fihi lit-tuqa və suhbətil-əbrar. Bi-ovnikə ya qurrətə eynil-məsakin.
Перевод:
Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.
О Аллах! Очисти меня в этот месяц от скверны и всего нечистого. Даруй мне терпение в отношении того, что произойдет согласно Твоему предопределению и удостой меня чести в этот месяц оказаться в числе богобоязненных и в кругу творящих добро. Во имя Твоей помощи, о свет очей нуждающихся!
Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято из сайта Управления Мусульман Кавказа.