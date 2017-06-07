Ученые впервые взвесили звезду, как «завещал» Эйнштейн

2017-06-07 21:00 | www.oxu.az | 2

Спустя менее века после предсказания Альберта Эйнштейна о том, что массивные тела во Вселенной могут изгибать проходящие мимо них лучи света, ученым впервые удалось использовать эффект для определения массы звезды.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru, cтатья об этом вышла в журнале Science.

Впервые предсказания известного физика об огибании светом звезд удалось подтвердить в ходе солнечного затмения 1919 года. Одним из главных предположений Общей теории относительности было утверждение о том, что вблизи тяготеющих тел изменяется кривизна пространства. И потому эффект отклонения света при прохождении вблизи таких тел, как звезды, наблюдается в два раза сильнее, чем предполагают законы классической гравитации. В 1936 году Эйнштейн предположил, что, измерив отклонение света, можно оценить массу тяготеющего объекта, но усомнился в практической возможности эксперимента.

В своей статье ученые под руководством Кайлаш Саху из Института космического телескопа впервые сумели таким образом «взвесить» отдельную звезду. Для этого они изучили более 5 тыс. звезд на предмет взаимного положения и подсчитали, что белый карлик Stein 2051 в марте 2014 года окажется почти на одной линии с более далекой звездой. Направив космический телескоп Hubble в нужное время на белого карлика и оценив отклонение света далекой звезды, они оценили массу карлика в 68% от массы Солнца.

С.Б.

