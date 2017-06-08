Gürcistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

2017-06-08 00:09 | www.trend.az | 0

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yer Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, yerel saatle 22.25 (TSİ 21.25) civarında Kakheti bölgesindeki Dedoplistskaro ilçesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki başkent Tiflis'te de hissedilen depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA