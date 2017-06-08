Число жертв терактов в Тегеране увеличилось до 13 человек

2017-06-08 00:26 | www.apa.az | 4

Число жертв террористических атак в Тегеране увеличилось до 13 человек, число пострадавших до 43,

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замглавы МИД Ирана Хосейн Зольфагар.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 42 раненых.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. В результате терактов погибли 12 и пострадали 42 человека.