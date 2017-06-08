Забытые истории человеческих зоопарков – ФОТОРЕПОРТАЖ

2017-06-08 00:21 | www.oxu.az | 5

Зоопарки у многих людей вызывают смешанные чувства. С одной стороны, можно близко увидеть своих любимых животных, а с другой стороны, они живут в неволе, и это плохо. Однако, в целом, зоопарк – это приятное место. Место, где живут животные. Но разве, зоопарк с животными не единственный вид зоопарков? К сожалению, вплоть до недавнего времени были очень распространены человеческие зоопарки. Люди держались в неволе, их выставляли публике на забаву, а другие люди платили, чтобы их увидеть. Ниже вы увидите фото доказательства существования этих ужасных мест.

Забытые истории человеческих зоопарков

1. Эти аборигены племени Сельк’нам были выставлены в человеческом зоопарке во время «турне» по Европе.

Карлу Хагенбеку (Carl Hagenbeck) часто приписывают создание зоопарков для животных в таком виде, в каком мы их знаем сегодня. Он создал более естественные, приближённые к собственной среде обитания вольеры для животных.

Однако, менее известный факт о нём говорит о том, что он также был первым человеком, который начал «показывать» себе подобных и создал человеческий зоопарк.

В 1889 году с разрешения правительства Чили он увёз с собой 11 человек племени Сельк’нам, посадил их в клетки и возил показывать по всей Европе. Позднее люди с других, родственных племён, подверглись той же участи.

Брюссель: человеческие зоопарки

2. Эта африканская девочка была выставлена в человеческом зоопарке в Брюсселе, Бельгия, в 1958 году.

Эта фотография стала символом ужасного феномена человеческих зоопарков: маленькая африканская девочка в платье «белых» людей. Её кормит рука женщины из толпы посетителей. Между ними забор.

К счастью, «выставка» просуществовала недолго, потому как вскоре интерес к ней пропал из-за появления кино. Люди теперь могли удовлетворить своё любопытство о чужих странах с помощью фильмов.

Более того, к моменту начала проведения выставки в Брюсселе понятие "человеческий зоопарк" мировым сообществом считалось отвратительным, и в большинстве стран это было запрещено.

Но к сожалению, перемены жителей этого зоопарка коснулись не так быстро. Большинство из 297 людей умерли и были захоронены в массовой, никак не отмеченной могиле.

3. Ота Бенга, конголезский пигмей, был показан в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке в 1906 году. Его заставляли во время «показов» носить на руках орангутанов и других обезьян.

«Возраст 23 года, рост 4 фута 11 дюймов, вес 103 фунта. Привезён Сэмюлем Вернером из региона реки Касаи, Свободное государство Конго, Южно-Центральная Африка. Выставляется каждый день весь сентябрь».

Такой была надпись возле «домика» Ота, где он развлекал зрителей стрельбой по мишеням луком и стрелами и корча забавные гримасы. Он был уверен, что едет работать в зоопарк заботиться о слоне.

Он также проделывал различные трюки с орангутангами и другими обезьянами, чтобы развлечь как можно больше людей, которых приходило очень много к этому интересному экземпляру в зоопарке.

Однако, этот случай вызвал критику со стороны нескольких государств, что привело к отзыву «экспоната».

Его зубы были заострены книзу, согласно традиции его племени, а пол его жилища – клетки был усеян костями. Организаторы сделали это для того, чтобы он выглядел устрашающе.

Он играл роль дикаря и некоторое время даже содержался в клетке с обезьянами, это было поддержано антропологом Мэдисоном Грантом (Madison Grant), позднее секретарём нью-йоркского зоологического сообщества и будущим выдающимся евангелистом.

Газета Нью-Йорк Таймс объявила о выставке таким заголовком: «Бушмен делит клетку с обезьянами из Бронкса».

В самой статье Ота называли бушменом (это собирательное название для нескольких коренных африканских народов охотников-собирателей). Учёные в те времена очень низко оценивали бушменов с точки зрения значимости.

Публика повалила толпами. Часто до 500 человек за один раз, а в разгар выставки люди приходили тысячами.

Однако, вопрос вызывал всё большее беспокойство. Ряд видных пасторов откровенно говорили о том, что это чудовищное неуважение. Преподобный Джеймс Гордон (James H. Gordon), директор сиротского приюта в Бруклине, был одним из самых ярых противников выставки.

Бенга в конце концов был отпущен. Выйдя из зоопарка, мужчина вернулся в Африку, но больше не ощущая принадлежность к тому миру, вскоре вернулся в США. Однако, и тут он не смог обрести душевный комфорт, что привело его к самоубийству в 1916 году выстрелом в сердце.

4. Человеческий зоопарк в Париже Jardin d'Agronomie Tropicale

В своём грандиозном, но морально искривлённом стремлении проявить власть, французы, в том числе и с целью показать свою колониальную мощь, соорудили шесть деревень, представлявших французские колонии в то время (Мадагаскар, Индокитай, Судан, Конго, Тунис и Марокко). Выставка продолжалась с мая по октябрь 1907 года.

За полгода выставки на колониальную мощь французов собралось посмотреть более одного миллиона человек. Деревни были созданы в соответствии с колониальной жизнью в действительности, от архитектуры до сельскохозяйственных методов.

На изображении выше конголезская «фабрика», построенная в Марселе, чтобы показать колониальную жизнь. В связи с этим из Конго было привезено несколько человек для «работы» на этой фабрике.

Что тогда привлекало несметное количество людей, теперь заброшено и игнорируемо, это историческое пятно, о котором Франция слишком поспешно забыла. С 2006 года, несмотря на то, что территория и павильоны человеческого зоопарка стали доступны широкой общественности, на самом деле мало, кто их посещал.

Зоопарки людей

5. Сара Баартман, девушка, в которой воплотилась вся бесчеловечность такого явления, как человеческие зоопарки.

В 1810 году 20-летняя Сара Баартман была «взята на работу» торговцем экзотическими животными. С обещаниями богатства и славы, Сара вместе с ним отправилась в Лондон. Там началось то, что было очень далеко от обещанного.

У Сары от природы были крупные, выступающие ягодицы и необычная форма половых органов, поэтому она стала предметом многочисленных рассуждений и отличным выставочным экспонатом.

Её одевали в обтягивающую одежду, и выставляли как "новинку", как "нечто экзотическое". Она умерла в нищете, а её скелет, мозг и половые органы выставлялись в Музее Человечества в Париже вплоть до 1974 года. В 2002 году по просьбе президента Нельсона Манделы её останки были репатриированы.

Человеческие зоопарки в Европе

6. «Деревня негров» в Германии. Мать и ребёнок.

На всемирной ярмарке в Париже в 1878 и 1889 годов была представлена «деревня негров». Её посетили около 28 миллионов человек, а во время всемирной выставки в 1889 году главной «достопримечательностью» были представители 400 коренных племён.

Идея подобной деревни лучше всего прижилась в Германии, где теории социального дарвинизма широко распространились и принимались многими людьми. Выставку даже посещал Отто фон Бисмарк.

7. Несколько представителей коренных народов, а также африканских и азиатских рас очень часто держались в клетках и демонстрировались в импровизированной естественной среде обитания.

Содержание людей именно в таких условиях было чрезмерно популярным, их показывали на мировых ярмарках, от Парижа до Нью-Йорка.

8. Парижская всемирная ярмарка, 1931 год.

Выставка 1931 года в Париже была настолько успешной, что за полгода её посетило 34 миллиона человек.

Меньшая по размахам встречная выставка «Правда о колониях», организованная Компартией, привлекла куда меньше народу.

9. Людей, посещающих зоопарки на всемирных выставках, развлекали группы пигмеев, которым было приказано танцевать.

10. В 1881 году пять индейцев племени Кавескар (Огненная Земля, Чили) были похищены и транспортированы в Европу, чтобы стать экспонатами в человеческом зоопарке. Все они умерли год спустя.

11. Здесь люди коренных племён принимают участие в стрельбе из лука на выставке «Savage Olympics», организованной в 1904 году.

В организованной белыми американцами Олимпиаде Дикарей приняли участие коренные жители различных племён из разных уголков мира, таких как Африка, Южная Америка, Ближний Восток и Япония.

Идея проведения Олимпиады с участием «дикарей» возникла из желания доказать, что «дикари» менее спортивны по сравнению с «цивилизованными» белыми американцами.

Первый человеческий зоопарк

12. Одной из первых выставок человека на всеобщее обозрение была выставка Б.П.Барнума.

Он сделал экспонат из Джойс Хет (Joice Heth) (1756 – 1836). Она была рабыней афроамериканкой. В 1835 году, к концу своей жизни, женщина была слепой и почти полностью парализованной (она могла говорить и двигать правой рукой).

Тогда-то её и купил Барнум. Он начал свою «карьеру» выставив на показ умирающую женщину и заявил, что она 160-летняя медсестра Джорджа Вашингтона. Через год она умерла в возрасте 80 лет.

Человеческие зоопарки в 21 веке

Даже сегодня существуют отголоски человеческих зоопарков. Племя затворников Харава живёт на Андаманском острове в Индии. Видео, появившееся в 2012 году, показало одну из поездок сафари на этом острове в красивом Бенгальском заливе, который не так давно стал популярным туристическим маршрутом.

Но во время сафари людям показывали не только животных, туристам изначально обещали предоставить возможность понаблюдать за жизнью членов племени Харава в естественной среде обитания.

Однако, на самом деле, судя по всему, всё не так однозначно, потому что на том видео островитяне специально танцевали для туристов.

Эти коренные народы только начали контактировать с материками, и их готовность взаимодействовать с внешним миром очень быстро была подхвачена и привела к тому, что некоторые группы сегодня ничем не лучше, чем человеческие зоопарки в прошлом.

У входа в «заповедник» был знак, запрещающий взаимодействие и подкармливание жителей племён, но туристы, сотнями ежедневно его посещающие, всегда приходили с фруктами и орехами.

В «заповеднике» есть полицейские, которые должны защищать людей племен от контактов, однако, в одном видео было чётко видно, как «защитник» инструктирует голых женщин племени как танцевать, так как им была брошена еда. К сожалению, бросание еды в ожидании контакта, в действительности, рутинное занятие, а не исключение из правил.

Правительство потребовало прекратить всё это действо, и в 2013 году Верховный суд Индии полностью запретил такие сафари. Однако, некоторые группы активистов заявляют, что услугу туристам продолжают тайно оказывать.

Человеческие зоопарки как знак протеста

В 2014 году в Осло в рамках празднования 200-летия конституции страны, двое художников решили устроить воссоздание Конго-деревни, известной выставки в Норвегии 1914 года, проведённой за столетие до этого.

Тогда, сто лет назад, на выставке 80 сенегальцев были представлены в аутентичной среде.

Сто лет спустя Мохамед Али Фадлаби (Mohamed Ali Fadlabi) и Ларс Кузнер (Lars Cuzner) воссоздали выставку. Они назвали её European Attraction Limited и попытались исследовать то, что они считали колониальной и расовой амнезией Норвегии, а также завязать разговор о наследии колониализма.

Для отдыха в этот постмодернистский зоопарк были приглашены люди всех национальностей со всего мира.

Однако, реакция была не такой, как ожидали художники. Многие критики говорили, что экспозиция просто подтвердила и переписала расистские и колониальные верования в мире. Они отрицали наличие какой-либо художественной ценности в повторении такого дегуманизирующего зрелища, особенно в ещё не полностью излечившимся от расизма мире.

С.Б.

Источник: infoniac.ru

